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Чемпионат Украины
Кривбасс
02.12.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:02
77
0

Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 15:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2023, 22:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:02
77
0
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 2 декабря, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Александрия».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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