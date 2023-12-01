Украина. Премьер лига01 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:02
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
В Кривом Роге состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги
01 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:02
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В субботу, 2 декабря, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Александрия».
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