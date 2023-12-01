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  4. Марко САПУГА: «Заря – хороший и интересный соперник»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:52 |
174
0

Марко САПУГА: «Заря – хороший и интересный соперник»

Полузащитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Зарей»

01 декабря 2023, 21:52 |
174
0
Марко САПУГА: «Заря – хороший и интересный соперник»
ФК Рух. Марко Сапуга

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга рассказал о подготовке к матчу 16-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Заря» – хороший и интересный соперник. У них опасное нападение и луганчане хорошо играют в атаке: могут обыграть один в один и имеют хорошую скорость. Это будет довольно непростая игра для «Руха».

Мы не обращаем внимание на то, что «Заря» играла в еврокубках. Для нашей команды важно демонстрировать на поле свой привычный футбол, поэтому мы готовимся к этому матчу как и к другим нашим соперникам – не выделяем кого-то отдельно. Важно не отходить от своего игрового стиля и исповедовать свои футбольные принципы.

У нас осталось два матча до зимней паузы и мы хотим получить положительный результат в этих поединках. Это важно, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением. «Рух» сделает все возможное, чтобы получить необходимый результат в этих играх».

Матч «Заря» – «Рух» состоится 4 ноября в 13:00 по киевскому времени. Ранее луганчане разгромно уступили «Генту».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
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