Марко САПУГА: «Заря – хороший и интересный соперник»

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга рассказал о подготовке к матчу 16-го тура УПЛ против луганской «Зари»:

«Заря» – хороший и интересный соперник. У них опасное нападение и луганчане хорошо играют в атаке: могут обыграть один в один и имеют хорошую скорость. Это будет довольно непростая игра для «Руха».

Мы не обращаем внимание на то, что «Заря» играла в еврокубках. Для нашей команды важно демонстрировать на поле свой привычный футбол, поэтому мы готовимся к этому матчу как и к другим нашим соперникам – не выделяем кого-то отдельно. Важно не отходить от своего игрового стиля и исповедовать свои футбольные принципы.

У нас осталось два матча до зимней паузы и мы хотим получить положительный результат в этих поединках. Это важно, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением. «Рух» сделает все возможное, чтобы получить необходимый результат в этих играх».

Матч «Заря» – «Рух» состоится 4 ноября в 13:00 по киевскому времени. Ранее луганчане разгромно уступили «Генту».