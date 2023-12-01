Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мне и моей семье было плохо»: Месси – о критике на родине до ЧМ-2022
Чемпионат мира
01 декабря 2023, 21:23 |
466
0

«Мне и моей семье было плохо»: Месси – о критике на родине до ЧМ-2022

Аргентинец рассказал об изменившемся отношении к нему в родной стране

01 декабря 2023, 21:23 |
466
0
«Мне и моей семье было плохо»: Месси – о критике на родине до ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси вспомнил триумф на ЧМ-2022 и рассказал, как завоевание звания чемпиона мира изменило отношение к нему со стороны болельщиков на родине.

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятен.

Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это отличное чувство.

Победа на чемпионате мира – это то, чего больше всего желает каждый. Каждый мечтает о многом, и самая большая мечта — стать чемпионом мира со своей национальной сборной. Мне посчастливилось добиться всего на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. И это было единственное, чего не хватало. Немногие игроки могут сказать, что они добились всего, и слава Богу, что я один из них», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. В Кабмине создадут порядок допуска зрителей на стадионы
Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу болельщики
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01 декабря 2023, 22:05 1
Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Украинского Премьер-лиги

Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?
Футбол | 01 декабря 2023, 10:33 4
Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?
Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?

Витао, Марлон, Майкон и Педриньо обошлись «горнякам» отнюдь не за бесценок…

Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 01.12.2023, 10:58
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01.12.2023, 19:03
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Биатлон | 01.12.2023, 17:07
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три российских спортсмена официально сменили гражданство
Три российских спортсмена официально сменили гражданство
29.11.2023, 23:37 1
Другие виды
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падель-теннисистом
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падель-теннисистом
29.11.2023, 17:11
Футбол
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем