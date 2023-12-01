«Мне и моей семье было плохо»: Месси – о критике на родине до ЧМ-2022

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси вспомнил триумф на ЧМ-2022 и рассказал, как завоевание звания чемпиона мира изменило отношение к нему со стороны болельщиков на родине.

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Но я не злопамятен.

Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев. Сегодня 95% или 100% аргентинцев меня любят, и это отличное чувство.

Победа на чемпионате мира – это то, чего больше всего желает каждый. Каждый мечтает о многом, и самая большая мечта — стать чемпионом мира со своей национальной сборной. Мне посчастливилось добиться всего на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. И это было единственное, чего не хватало. Немногие игроки могут сказать, что они добились всего, и слава Богу, что я один из них», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.