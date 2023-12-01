Ориховский назвал главного нераскрывшегося таланта академии Динамо

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский, воспитывавшийся в академии киевского «Динамо», назвал главный талант «бело-синих», так и не раскрывший свой потенциал.

«Наверное, это Саша Куканьков. Не знаю, играет ли он сейчас. Был очень талантлив и перспективен. Забивал большое количество голов в каждом матче. У него в то время была антропометрия невероятная, техника. Иногда разбирался в нереально сложных ситуациях. Если ты не знал, что делать с мячом, можно было отдавать на Куканькова, и он решал момент», – признался Ориховский в интервью «Украинскому футболу».

Отметим, что Куканьков прошел ДЮФШ «Динамо», дебютировал в юношеской команде «бело-синих» в сезоне-2013/2014, но в 2014-м, в 18-летнем возрасте, завершил карьеру по неизвестным причинам. Также на его счету 5 матчей и один забитый мяч за юношескую сборную Украины U17.