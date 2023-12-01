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  4. ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отличился курьезным автоголом
Германия
01 декабря 2023, 20:32 |
646
0

ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отличился курьезным автоголом

Голкипер «Гамбурга» Даниэль Фернандеш с метра зарядил мяч в свои ворота

01 декабря 2023, 20:32 |
646
0
ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отличился курьезным автоголом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Фернандеш

1 декабря проходит матч 15-го тура второй Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Гамбургом». После 1-го тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

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Особенно интересным получился 2-й гол «Санкт-Паули», точнее автогол вратаря «Гамбурга». Даниэль Фернандеш получил передачу от своего центрального защитника и, находясь в метре от ворот и находясь под прессингом соперника, захотел выбить мяч. К сожалению для голкипера, мяч срезался с ноги и влетел в сетку ворот.

ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отметился курьезным автоголом

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Гамбург Санкт-Паули Вторая Бундеслига автогол видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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