ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отличился курьезным автоголом

1 декабря проходит матч 15-го тура второй Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Гамбургом». После 1-го тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Особенно интересным получился 2-й гол «Санкт-Паули», точнее автогол вратаря «Гамбурга». Даниэль Фернандеш получил передачу от своего центрального защитника и, находясь в метре от ворот и находясь под прессингом соперника, захотел выбить мяч. К сожалению для голкипера, мяч срезался с ноги и влетел в сетку ворот.

ВИДЕО. Голкипер во 2-й Бундеслиге отметился курьезным автоголом