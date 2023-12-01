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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 20:30 |
181
0

Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

01 декабря 2023, 20:30 |
181
0
Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Ворскла». Игра пройдет в Днепре стадионе «Днепр-Арена». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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