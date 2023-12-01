Украина. Премьер лига01 декабря 2023, 20:30 |
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Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
01 декабря 2023, 20:30 |
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В субботу, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Ворскла». Игра пройдет в Днепре стадионе «Днепр-Арена». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.
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