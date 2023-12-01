В субботу, 2 декабря, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Ворскла». Игра пройдет в Днепре стадионе «Днепр-Арена». Начало в 17:00.

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«Днепр-1» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.