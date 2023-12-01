ВИДЕО. Три мяча – в воротах альбиселесте. Определен бронзовый призер ЧМ U17
Команда Мали разгромила Аргентину в матче за 3-е место чемпионата мира U-17
В Индонезии близится к финишу чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
1 декабря состоялся матч за третье место между сборными Аргентина и Мали.
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Команда Мали неожиданно забила три мяча в ворота альбиселесте и выиграла матч с разгромным счетом (3:0).
2 декабря в финале ЧМ-2023 U-17 встретятся сборные Франции и Германии.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
Матч за 3-е место, 28 ноября. Индонезия
Аргентина U-17 – Мали U-17 – 0:3
Голы: Диарра, 9, Думбия, 45, Макалу, 48
Видеообзор матча
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