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01 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 01 декабря 2023, 20:43
899
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ВИДЕО. Три мяча – в воротах альбиселесте. Определен бронзовый призер ЧМ U17

Команда Мали разгромила Аргентину в матче за 3-е место чемпионата мира U-17

01 декабря 2023, 20:40 | Обновлено 01 декабря 2023, 20:43
899
0
ВИДЕО. Три мяча – в воротах альбиселесте. Определен бронзовый призер ЧМ U17
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Индонезии близится к финишу чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

1 декабря состоялся матч за третье место между сборными Аргентина и Мали.

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Команда Мали неожиданно забила три мяча в ворота альбиселесте и выиграла матч с разгромным счетом (3:0).

2 декабря в финале ЧМ-2023 U-17 встретятся сборные Франции и Германии.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

Матч за 3-е место, 28 ноября. Индонезия

​Аргентина U-17 – Мали U-17 – 0:3

Голы: Диарра, 9, Думбия, 45, Макалу, 48

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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