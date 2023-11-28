ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17

​В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

28 ноября прошли матча 1/2 финала, и определены финалисты.

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Германия обыграла Аргентину по пенальти (3:3, пен 4:2). Интересно, что Аргентина сумел отыграться на 90+7 минуте. Хет-триком у аргентинцев отметился Агустин Руберто.

Сборная Франция нанесла поражение команде Мали (2:1), которая во втором тайме играла в меньшинстве.

Таким образом, 2 декабря в финале чемпионата мира U-17 встретятся Франция и Германия, а днем ранее Аргентина и Мали сыграют за третье место.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17. Индонезия

1/2 финала, 28 ноября

​Аргентина U-17 – Германия U-17 – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Руберто, 36, 45+4, 90+7 – Бруннер, 9, 58, Морстедт, 69.

Франция U-17 – Мали U-17 – 2:1

Голы: Тити, 56, Бунеб, 69 – Диарра, 45+4

Удаление: Саного, 55 (Мали)

Сетка плей-офф

Фотогалерея

​Аргентина U-17 – Германия U-17 – 3:3 (пен. 2:4)

Франция U-17 – Мали U-17 – 2:1