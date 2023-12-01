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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 19:45 |
448
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ворскла

В Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги

01 декабря 2023, 19:45 |
448
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Ворскла
УПЛ

В субботу, 2 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 17.00.

«Днепр-1» – «Ворскла» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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