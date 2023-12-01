В субботу, 2 декабря, пройдет матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало матча в 17.00.

«Днепр-1» – «Ворскла» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла», за которой следите в украинской версии сайта.