Не сыграл ни одного матча в сезоне. Защитник МЮ перенес вторую операцию
Голландец Маласия вернется на поле в начале 2024 года
Голландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия перенес уже вторую операцию на колене в нынешнем году.
После хирургического вмешательства, проведенного в летнее межсезонье, реабилитация футболиста пошла не по плану, и в итоге защитнику «красных дьяволов» пришлось снова лечь под нож.
Как сообщает официальный сайт «манкунианцев», возвращения Маласии, не сыгравшего ни одной игры в нынешнем сезоне, в команде ожидают в начале 2024 года.
Добавим, что голландец перешел в «МЮ» из «Фейеноорда» за 15 млн евро летом прошлого года. В общей сложности за «красных дьяволов» защитник сыграл 39 матчей.
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