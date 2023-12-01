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Англия
01 декабря 2023, 19:38 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:57
210
0

Не сыграл ни одного матча в сезоне. Защитник МЮ перенес вторую операцию

Голландец Маласия вернется на поле в начале 2024 года

01 декабря 2023, 19:38 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:57
210
0
Не сыграл ни одного матча в сезоне. Защитник МЮ перенес вторую операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тирелл Маласия

Голландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия перенес уже вторую операцию на колене в нынешнем году.

После хирургического вмешательства, проведенного в летнее межсезонье, реабилитация футболиста пошла не по плану, и в итоге защитнику «красных дьяволов» пришлось снова лечь под нож.

Как сообщает официальный сайт «манкунианцев», возвращения Маласии, не сыгравшего ни одной игры в нынешнем сезоне, в команде ожидают в начале 2024 года.

Добавим, что голландец перешел в «МЮ» из «Фейеноорда» за 15 млн евро летом прошлого года. В общей сложности за «красных дьяволов» защитник сыграл 39 матчей.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма колена операция на колене
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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