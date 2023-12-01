Не сыграл ни одного матча в сезоне. Защитник МЮ перенес вторую операцию

Голландский защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия перенес уже вторую операцию на колене в нынешнем году.

После хирургического вмешательства, проведенного в летнее межсезонье, реабилитация футболиста пошла не по плану, и в итоге защитнику «красных дьяволов» пришлось снова лечь под нож.

Как сообщает официальный сайт «манкунианцев», возвращения Маласии, не сыгравшего ни одной игры в нынешнем сезоне, в команде ожидают в начале 2024 года.

Добавим, что голландец перешел в «МЮ» из «Фейеноорда» за 15 млн евро летом прошлого года. В общей сложности за «красных дьяволов» защитник сыграл 39 матчей.