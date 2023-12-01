Сделал дубль. УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте назвал лучшего игрока по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.

Номинацию выиграл форвард итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле, два гола которого помогли его клубу обыграть шотландский «Селтик» (2:0).

Отметим, что также на звание лучшего игрока недели в самом престижном клубном турнире Старого Света претендовали полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу (хет-трик в поединке с «Интером»), хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш (дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед») и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (гол и две голевые передачи в поединке с «Лейпцигом»).