Сделал дубль. УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Итальянец Чиро Иммобиле принес победу «Лацио» над «Селтиком»
Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте назвал лучшего игрока по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.
Номинацию выиграл форвард итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле, два гола которого помогли его клубу обыграть шотландский «Селтик» (2:0).
Отметим, что также на звание лучшего игрока недели в самом престижном клубном турнире Старого Света претендовали полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу (хет-трик в поединке с «Интером»), хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш (дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед») и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (гол и две голевые передачи в поединке с «Лейпцигом»).
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