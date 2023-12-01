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Лига чемпионов
01 декабря 2023, 18:49 |
478
0

Сделал дубль. УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Итальянец Чиро Иммобиле принес победу «Лацио» над «Селтиком»

01 декабря 2023, 18:49 |
478
0
Сделал дубль. УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своем официальном сайте назвал лучшего игрока по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.

Номинацию выиграл форвард итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле, два гола которого помогли его клубу обыграть шотландский «Селтик» (2:0).

Отметим, что также на звание лучшего игрока недели в самом престижном клубном турнире Старого Света претендовали полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу (хет-трик в поединке с «Интером»), хавбек «Галатасарая» Хаким Зиеш (дубль и ассист в матче с «Манчестер Юнайтед») и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (гол и две голевые передачи в поединке с «Лейпцигом»).

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Чиро Иммобиле Лига чемпионов Лацио Хаким Зиеш Жоау Мариу Фил Фоден Манчестер Сити Галатасарай Бенфика лучший игрок
Источник УЕФА
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