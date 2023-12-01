Лунин и Кепа – в заявке Реала на матч с Гранадой

Мадридский «Реал» объявил заявку на матч 15-го тура Ла Лиги против «Гранады». В нее вошел конкурент Андрея Лунина Кепа Аррисабалага, который уже восстановился после травмы.

При этом ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с «Гранадой» сыграет именно Лунин.

Матч «Реал« – «Гранада» состоится в субботу, 2 декабря. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль».