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  4. Лунин и Кепа – в заявке Реала на матч с Гранадой
Испания
01 декабря 2023, 16:53 |
589
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Лунин и Кепа – в заявке Реала на матч с Гранадой

Конкурент украинца восстановился после травмы

01 декабря 2023, 16:53 |
589
0
Лунин и Кепа – в заявке Реала на матч с Гранадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» объявил заявку на матч 15-го тура Ла Лиги против «Гранады». В нее вошел конкурент Андрея Лунина Кепа Аррисабалага, который уже восстановился после травмы.

При этом ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с «Гранадой» сыграет именно Лунин.

Матч «Реал« – «Гранада» состоится в субботу, 2 декабря. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль».

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид заявка Ла Лига Гранада
Источник ФК Реал Мадрид
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