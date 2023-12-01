Испания01 декабря 2023, 16:53 |
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Лунин и Кепа – в заявке Реала на матч с Гранадой
Конкурент украинца восстановился после травмы
01 декабря 2023, 16:53 |
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Мадридский «Реал» объявил заявку на матч 15-го тура Ла Лиги против «Гранады». В нее вошел конкурент Андрея Лунина Кепа Аррисабалага, который уже восстановился после травмы.
При этом ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с «Гранадой» сыграет именно Лунин.
Матч «Реал« – «Гранада» состоится в субботу, 2 декабря. Начало – в 19:30 по киевскому времени.
Лунин в нынешнем сезоне провел 6 матчей за «Реал» (4 – в Ла Лиге, 2 – в Лиге чемпионов), в которых пропустил 4 гола и дважды отстоял «на ноль».
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