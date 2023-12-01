Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЯВОРСКИЙ: «Сейчас в Заре каждый сам по себе»
Лига конференций
01 декабря 2023, 14:59 |
226
1

Игорь ЯВОРСКИЙ: «Сейчас в Заре каждый сам по себе»

Известный экс-футболист и тренер – о проблемах «Зари»

01 декабря 2023, 14:59 |
226
1
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Сейчас в Заре каждый сам по себе»
dynamo.kiev.ua. Игорь Яворский

Крупно проиграв бельгийскому «Генту» 1:4, футболисты «Зари» потеряли все шансы пробиться в следующий раунд в Лиге конференций.

Известный в прошлом футболист Игорь Яворский, который затем хорошо проявил себя и на тренерском поприще в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал оценку выступлению луганчан в еврокубковой кампании:

– Чуда не произошло. И в Генте действия футболистов «Зари» напоминали персонажей басни о лебеде, раке и щуке, каждый из которых тянул в свою сторону. Конечно, пользы от этого не было никакой.

– Но накануне поединка в Бельгии эксперты утверждали, что хотя бы на прощание «Заря» может хлопнуть дверью и заставит запаниковать хозяев.
– Это были слишком смелые прогнозы. Разве можно на что-то рассчитывать при такой беспомощной защите? Или может вы заметили какой-то креатив в действиях полузащитников? Согласен, у единственного нападающего луганчан Герреро есть голевое чувство, но он из тех, кому нужна поддержка партнеров. Ее же не было не только вчера, но и в предыдущих поединках. Поэтому неудивительно, что панамец, как говорят, находился на главном пайке.

– И все же, чем вы объясните, что «Заря», которая длительное время была на виду в украинском футболе, неплохо зарекомендовала себя на международной арене, неожиданно резко притормозила?
– Это еще мягко сказано, потому что она – деградирует и этот разрушительный процесс будет непросто остановить. К сожалению, «Заря» сейчас очень страдает от частых смен на тренерском мостике. Во-вторых, как-то незаметно было упущено время для доукомплектования и равноценной замены тем игрокам, которые покинули «Зарю» – не нашли. Ставка на арендованных футболистов киевского «Динамо» – не сработала. Возникли проблемы и с настройкой на календарные матчи. Как видите, куда ни кинь - всюду клин.

– По вашему мнению, справится ли Юрий Коваль с ролью кризисного менеджера?
– Я Коваля давно знаю, это – квалифицированный специалист. С его появлением у руля, прежде всего, связывали улучшение микроклимата в команде. Этого пока не заметно. Думаю, что на этой должности Коваль долго не продержится, потому что, создается впечатление, что у клубного руководства «Зари» в приоритете иностранные тренеры. Хотя, принимая во внимание российскую агрессию и военное положение в Украине, луганчанам авторитетного зарубежного наставника будет очень трудно убедить приехать.

По теме:
Вице-президент Нивы Бузова: «Время найти нового инвестора еще есть»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего нападающего Зари
Андрей ТЛУМАК: «Тренеры Зари не виноваты. Процессы внутри коллектива»
Игорь Яворский Заря Луганск Юрий Коваль Гент Гент - Заря Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Футбол | 30 ноября 2023, 15:23 6
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ

Защитник «Арсенала» может получить солидную награду

WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом
Бокс | 01 декабря 2023, 12:44 4
WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом
WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом

Современные бойцы супертяжелого весе редко выходят на бой с весом менее 100 кг

Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Футбол | 01.12.2023, 13:59
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
Футбол | 30.11.2023, 20:17
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
Футбол | 30.11.2023, 18:16
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
цій команді кранти, можуть ще і вилетіти з УПЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
29.11.2023, 12:06
Зимние виды
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 3
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
30.11.2023, 00:30 5
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 13
Футбол
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
29.11.2023, 13:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем