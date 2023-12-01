Игорь ЯВОРСКИЙ: «Сейчас в Заре каждый сам по себе»

Крупно проиграв бельгийскому «Генту» 1:4, футболисты «Зари» потеряли все шансы пробиться в следующий раунд в Лиге конференций.

Известный в прошлом футболист Игорь Яворский, который затем хорошо проявил себя и на тренерском поприще в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал оценку выступлению луганчан в еврокубковой кампании:

– Чуда не произошло. И в Генте действия футболистов «Зари» напоминали персонажей басни о лебеде, раке и щуке, каждый из которых тянул в свою сторону. Конечно, пользы от этого не было никакой.

– Но накануне поединка в Бельгии эксперты утверждали, что хотя бы на прощание «Заря» может хлопнуть дверью и заставит запаниковать хозяев.

– Это были слишком смелые прогнозы. Разве можно на что-то рассчитывать при такой беспомощной защите? Или может вы заметили какой-то креатив в действиях полузащитников? Согласен, у единственного нападающего луганчан Герреро есть голевое чувство, но он из тех, кому нужна поддержка партнеров. Ее же не было не только вчера, но и в предыдущих поединках. Поэтому неудивительно, что панамец, как говорят, находился на главном пайке.

– И все же, чем вы объясните, что «Заря», которая длительное время была на виду в украинском футболе, неплохо зарекомендовала себя на международной арене, неожиданно резко притормозила?

– Это еще мягко сказано, потому что она – деградирует и этот разрушительный процесс будет непросто остановить. К сожалению, «Заря» сейчас очень страдает от частых смен на тренерском мостике. Во-вторых, как-то незаметно было упущено время для доукомплектования и равноценной замены тем игрокам, которые покинули «Зарю» – не нашли. Ставка на арендованных футболистов киевского «Динамо» – не сработала. Возникли проблемы и с настройкой на календарные матчи. Как видите, куда ни кинь - всюду клин.

– По вашему мнению, справится ли Юрий Коваль с ролью кризисного менеджера?

– Я Коваля давно знаю, это – квалифицированный специалист. С его появлением у руля, прежде всего, связывали улучшение микроклимата в команде. Этого пока не заметно. Думаю, что на этой должности Коваль долго не продержится, потому что, создается впечатление, что у клубного руководства «Зари» в приоритете иностранные тренеры. Хотя, принимая во внимание российскую агрессию и военное положение в Украине, луганчанам авторитетного зарубежного наставника будет очень трудно убедить приехать.