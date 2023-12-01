Реал готовит 100 миллионов на вундеркинда из Байера

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании ключевого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансфер может состояться летом 2024 года. «Реал» готов выложить за игрока 100 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось также о том, что из «Байера» в «Реал» может перейти и главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне на счету Вирца 6 голов и 10 ассистов в 18 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт игрока сборной Германии рассчитан до лета 2027 года.