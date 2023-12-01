Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит 100 миллионов на вундеркинда из Байера
Испания
01 декабря 2023, 14:42 |
881
2

Реал готовит 100 миллионов на вундеркинда из Байера

Флориан Вирц может продолжить карьеру в Испании

01 декабря 2023, 14:42 |
881
2
Реал готовит 100 миллионов на вундеркинда из Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании ключевого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансфер может состояться летом 2024 года. «Реал» готов выложить за игрока 100 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось также о том, что из «Байера» в «Реал» может перейти и главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне на счету Вирца 6 голов и 10 ассистов в 18 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт игрока сборной Германии рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего нападающего Зари
Йожеф САБО: «Лунин не слабее Кепы, а в чем-то даже сильнее»
Флориан Вирц Байер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
Футбол | 30 ноября 2023, 22:13 1
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей

Вратаря вынесли с поля на носилках

Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон
Футбол | 01 декабря 2023, 07:11 3
Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон
Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон

Клуб доволен экономическим эффектом

Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Биатлон | 30.11.2023, 17:40
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Футбол | 01.12.2023, 12:12
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 01.12.2023, 10:58
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дмитрий Лавриненко
ммм, а на шо він їм за ті гроші?  краще дев'ятку знайдіть 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
30.11.2023, 15:23 6
Футбол
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
29.11.2023, 12:06
Зимние виды
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
30.11.2023, 00:15 19
Футбол
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
30.11.2023, 11:20 12
Футбол
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
29.11.2023, 13:11 7
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем