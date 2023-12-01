Испания01 декабря 2023, 14:42 |
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Реал готовит 100 миллионов на вундеркинда из Байера
Флориан Вирц может продолжить карьеру в Испании
01 декабря 2023, 14:42 |
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании ключевого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщают испанские СМИ.
Трансфер может состояться летом 2024 года. «Реал» готов выложить за игрока 100 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось также о том, что из «Байера» в «Реал» может перейти и главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо.
В нынешнем сезоне на счету Вирца 6 голов и 10 ассистов в 18 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт игрока сборной Германии рассчитан до лета 2027 года.
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