Сможет потренировать Лунина? У Хаби Алонсо особые условия для Реала

По информации немецких СМИ, у тренера «Байера» Хаби Алонсо в контракте прописаны специальные условия, если в его услугах заинтересуется «Реал».

Мадридцы могут активировать клаусулу в размере 15 миллионов евро. Именно испанского специалиста называют главным претендентом на переход в «Реал» будущим летом, когда завершается контракт нынешнего тренера Карло Анчелотти.

«Байер» под руководством Алонсо лидирует в Бундеслиге.

Контракт украинского вратаря мадридской команды Андрея Лунина завершается летом 2024 года.