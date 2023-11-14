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  4. Сможет потренировать Лунина? У Хаби Алонсо особые условия для Реала
Германия
14 ноября 2023, 10:49 |
591
0

Сможет потренировать Лунина? У Хаби Алонсо особые условия для Реала

Наставник может заменить Анчелотти

14 ноября 2023, 10:49 |
591
0
Сможет потренировать Лунина? У Хаби Алонсо особые условия для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

По информации немецких СМИ, у тренера «Байера» Хаби Алонсо в контракте прописаны специальные условия, если в его услугах заинтересуется «Реал».

Мадридцы могут активировать клаусулу в размере 15 миллионов евро. Именно испанского специалиста называют главным претендентом на переход в «Реал» будущим летом, когда завершается контракт нынешнего тренера Карло Анчелотти.

«Байер» под руководством Алонсо лидирует в Бундеслиге.

Контракт украинского вратаря мадридской команды Андрея Лунина завершается летом 2024 года.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Андрей Лунин Байер
Источник Spox
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