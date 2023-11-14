Германия14 ноября 2023, 10:49 |
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Сможет потренировать Лунина? У Хаби Алонсо особые условия для Реала
Наставник может заменить Анчелотти
14 ноября 2023, 10:49 |
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По информации немецких СМИ, у тренера «Байера» Хаби Алонсо в контракте прописаны специальные условия, если в его услугах заинтересуется «Реал».
Мадридцы могут активировать клаусулу в размере 15 миллионов евро. Именно испанского специалиста называют главным претендентом на переход в «Реал» будущим летом, когда завершается контракт нынешнего тренера Карло Анчелотти.
«Байер» под руководством Алонсо лидирует в Бундеслиге.
Контракт украинского вратаря мадридской команды Андрея Лунина завершается летом 2024 года.
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