Камбэк Интера в матче с Бенфикой – в топ-5 самых быстрых в Лиге чемпионов

В среду «Интер» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде совершил камбэк в матче с «Бенфикой» Анатолия Трубина. Команда Симоне Индзаги уступала в счете 0:3, однако сыграла 3:3.

На то, чтобы забить три гола, «Интеру» понадобилась 21 минута. Лишь четырежды в истории Лиги чемпионов командам удавалось быстрее отыгрывать три гола в одном матче.

На первом месте – легендарный финал 2005 года, когда «Ливерпуль» отыграл три гола у «Милана» всего за 6 минут.

Топ-10 самых быстрых камбэков в три гола в истории Лиги чемпионов: