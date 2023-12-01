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  4. Камбэк Интера в матче с Бенфикой – в топ-5 самых быстрых в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
01 декабря 2023, 12:27 |
339
0

Камбэк Интера в матче с Бенфикой – в топ-5 самых быстрых в Лиге чемпионов

На первом месте – финал 2005 года

01 декабря 2023, 12:27 |
339
0
Камбэк Интера в матче с Бенфикой – в топ-5 самых быстрых в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду «Интер» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде совершил камбэк в матче с «Бенфикой» Анатолия Трубина. Команда Симоне Индзаги уступала в счете 0:3, однако сыграла 3:3.

На то, чтобы забить три гола, «Интеру» понадобилась 21 минута. Лишь четырежды в истории Лиги чемпионов командам удавалось быстрее отыгрывать три гола в одном матче.

На первом месте – легендарный финал 2005 года, когда «Ливерпуль» отыграл три гола у «Милана» всего за 6 минут.

Топ-10 самых быстрых камбэков в три гола в истории Лиги чемпионов:

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Интер Милан Бенфика Бенфика - Интер Лига чемпионов статистика
Источник Transfermarkt
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