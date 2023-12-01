Лига чемпионов01 декабря 2023, 12:27 |
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Камбэк Интера в матче с Бенфикой – в топ-5 самых быстрых в Лиге чемпионов
На первом месте – финал 2005 года
01 декабря 2023, 12:27 |
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В среду «Интер» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде совершил камбэк в матче с «Бенфикой» Анатолия Трубина. Команда Симоне Индзаги уступала в счете 0:3, однако сыграла 3:3.
На то, чтобы забить три гола, «Интеру» понадобилась 21 минута. Лишь четырежды в истории Лиги чемпионов командам удавалось быстрее отыгрывать три гола в одном матче.
На первом месте – легендарный финал 2005 года, когда «Ливерпуль» отыграл три гола у «Милана» всего за 6 минут.
Топ-10 самых быстрых камбэков в три гола в истории Лиги чемпионов:
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