Известны детали проведения внеочередного Конгресса УАФ

В Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Сообщается, что исполком поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные Уставом УАФ мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ. Контроль за выполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Костюченко сообщил, что сейчас решается вопрос участия представителей ФИФА и УЕФА в организаций в работе будущего конгресса, который запланирован на 25 января 2024 года (начало – в 12:00).

Ранее украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса.