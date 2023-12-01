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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:01
981
1

Известны детали проведения внеочередного Конгресса УАФ

Сейчас решается вопрос участия в нем представителей ФИФА и УЕФА

01 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 12:01
981
1
Известны детали проведения внеочередного Конгресса УАФ
УАФ

В Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Сообщается, что исполком поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные Уставом УАФ мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ. Контроль за выполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Костюченко сообщил, что сейчас решается вопрос участия представителей ФИФА и УЕФА в организаций в работе будущего конгресса, который запланирован на 25 января 2024 года (начало – в 12:00).

Ранее украинская ассоциация футбола сообщила, что 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения с предложением о созыве внеочередного конгресса.

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ФИФА УЕФА Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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potemkin78
главные вопрос - это выгнать мегага с Украинского футбола
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