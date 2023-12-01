ФОТО. Первая ракетка Франции рассказала, почему провела отпуск в Антарктиде

Первая ракетка Франции Каролин Гарсия подвела итог своей поездке в Антарктиду.

«Какой опыт. Стремление познать себя, открыть мир, узнать о других, поработать над отношениями. Я была очень эмоциональна в этой поездке, слезы радости от открывшихся передо мной видов, слезы благодарности. Слезы из-за момента саморефлексии, этот год в туре и вне его был очень сложным, стрессовым, «болезненным». И иногда возвращение к нему – долгий и болезненный процесс, но он заставляет тебя расти как личность. Мы должны продолжать расти.

Я так благодарна за те дни, за возможность разделить их с моим партнером и открыть для себя это волшебное место вместе, и это останется в моей памяти навсегда. Нет слов, фотографии никогда не будут достаточно хороши, чтобы описать континент Антарктида.

Тело определенно посвежело благодаря полярному погружению. Но самое главное – голова готова приступить к тренировкам, чтобы начать новую главу, новый сезон», – написала теннисистка в инстаграме.

Отметим, что француженка завершила сезон после выступления за сборную на Кубке Билли Джин Кинг, где она проиграла одну одиночную встречу и выиграла две парных. В рейтинге WTA она располагается на 20-м месте.