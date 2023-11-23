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23 ноября 2023, 11:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:24
486
0

ФОТО. Первая ракетка Франции отправилась в отпуск в Антарктиду

Каролин Гарсия восхищена увиденым

23 ноября 2023, 11:20 | Обновлено 23 ноября 2023, 11:24
486
0
ФОТО. Первая ракетка Франции отправилась в отпуск в Антарктиду
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Первая ракетка Франции Каролин Гарсия опубликовала снимок из Антарктиды, куда она поехала после завершения сезона.

«Антарктида. Это место поражает воображение.

Нет слов, чтобы описать то, что мы способны пережить, увидеть, почувствовать, прожить», – написала Гарсия в социальных сетях.

Отметим, что француженка завершила сезон после выступления за сборную на Кубке Билли Джин Кинг, где она проиграла одну одиночную встречу и выиграла две парных. В рейтинге WTA она располагается на 20-м месте.

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Каролин Гарсия Кубок Билли Джин Кинг lifestyle фото отпуск
Источник Twitter
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