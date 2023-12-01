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Лига конференций
01 декабря 2023, 09:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 09:54
119
0

Украинские клубы 10-й раз проиграли в гостях у бельгийцев

Поражение «Зари» оказалось «юбилейным»

01 декабря 2023, 09:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 09:54
119
0
Украинские клубы 10-й раз проиграли в гостях у бельгийцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Проигрыш «Зари» «Генту» (1:4) стал 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Бельгии. 6 раз наши коллективы уступали на выезде бельгийцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 4 поражения потерпело «Динамо», по 1 – «Александрия», «Ворскла», «Заря», «Металлист», ЦСКА и «Шахтер».

В свою очередь по 3 виктории в поединках с украинцами отпраздновали дома «Андерлехт» и «Брюгге», 2 – «Гент», по 1 – «Генк» и «Локкерен». К слову, «юбилейным» оказался и мяч, забитый Маликом Фофана – 50-м, пропущенным луганчами в еврокубках на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов в гостях у бельгийцев

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

21.10.1992

КУ

1/16

Динамо

Андерлехт

2:4

2.

14.09.1995

КК

1/16

Шахтер

Брюгге

0:1

3.

12.08.1997

КУ

КР

Ворскла

Андерлехт

0:2

4.

18.10.2000

ЛЧ

ГТ

Динамо

Андерлехт

2:4

5.

01.11.2001

КУ

1/32

ЦСКА

Брюгге

0:5

6.

28.11.2013

ЛЕ

ГТ

Динамо

Генк

1:3

7.

02.10.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Локерен

0:1

8.

06.08.2019

ЛЧ

КР3

Динамо

Брюгге

0:1

9.

12.12.2019

ЛЕ

ГТ

Александрия

Гент

1:2

10.

30.11.2023

ЛК

ГТ

Заря

Гент

1:4

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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