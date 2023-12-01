Украинские клубы 10-й раз проиграли в гостях у бельгийцев
Поражение «Зари» оказалось «юбилейным»
Проигрыш «Зари» «Генту» (1:4) стал 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Бельгии. 6 раз наши коллективы уступали на выезде бельгийцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 4 поражения потерпело «Динамо», по 1 – «Александрия», «Ворскла», «Заря», «Металлист», ЦСКА и «Шахтер».
В свою очередь по 3 виктории в поединках с украинцами отпраздновали дома «Андерлехт» и «Брюгге», 2 – «Гент», по 1 – «Генк» и «Локкерен». К слову, «юбилейным» оказался и мяч, забитый Маликом Фофана – 50-м, пропущенным луганчами в еврокубках на чужих полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений украинских клубов в гостях у бельгийцев
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
21.10.1992
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
Андерлехт
|
2:4
|
2.
|
14.09.1995
|
КК
|
1/16
|
Шахтер
|
Брюгге
|
0:1
|
3.
|
12.08.1997
|
КУ
|
КР
|
Ворскла
|
Андерлехт
|
0:2
|
4.
|
18.10.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Андерлехт
|
2:4
|
5.
|
01.11.2001
|
КУ
|
1/32
|
ЦСКА
|
Брюгге
|
0:5
|
6.
|
28.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Генк
|
1:3
|
7.
|
02.10.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Локерен
|
0:1
|
8.
|
06.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Брюгге
|
0:1
|
9.
|
12.12.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александрия
|
Гент
|
1:2
|
10.
|
30.11.2023
|
ЛК
|
ГТ
|
Заря
|
Гент
|
1:4
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.
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