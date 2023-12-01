Украинские клубы 10-й раз проиграли в гостях у бельгийцев

Проигрыш «Зари» «Генту» (1:4) стал 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с командами из Бельгии. 6 раз наши коллективы уступали на выезде бельгийцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 4 поражения потерпело «Динамо», по 1 – «Александрия», «Ворскла», «Заря», «Металлист», ЦСКА и «Шахтер».

В свою очередь по 3 виктории в поединках с украинцами отпраздновали дома «Андерлехт» и «Брюгге», 2 – «Гент», по 1 – «Генк» и «Локкерен». К слову, «юбилейным» оказался и мяч, забитый Маликом Фофана – 50-м, пропущенным луганчами в еврокубках на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов в гостях у бельгийцев

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 21.10.1992 КУ 1/16 Динамо Андерлехт 2:4 2. 14.09.1995 КК 1/16 Шахтер Брюгге 0:1 3. 12.08.1997 КУ КР Ворскла Андерлехт 0:2 4. 18.10.2000 ЛЧ ГТ Динамо Андерлехт 2:4 5. 01.11.2001 КУ 1/32 ЦСКА Брюгге 0:5 6. 28.11.2013 ЛЕ ГТ Динамо Генк 1:3 7. 02.10.2014 ЛЕ ГТ Металлист Локерен 0:1 8. 06.08.2019 ЛЧ КР3 Динамо Брюгге 0:1 9. 12.12.2019 ЛЕ ГТ Александрия Гент 1:2 10. 30.11.2023 ЛК ГТ Заря Гент 1:4

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.