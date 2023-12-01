Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ТЛУМАК: «Тренеры Зари не виноваты. Процессы внутри коллектива»
Лига конференций
01 декабря 2023, 09:45 |
562
2

Андрей ТЛУМАК: «Тренеры Зари не виноваты. Процессы внутри коллектива»

Бывший голкипер Зари – об игре команды в еврокубках

01 декабря 2023, 09:45 |
562
2
Андрей ТЛУМАК: «Тренеры Зари не виноваты. Процессы внутри коллектива»
ФК Заря

30 ноября в матче группового раунда Лиги конференции футболисты «Зари» крупно уступили «Генту» – 1:4 и сошли с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Зари» и «Карпат» Андрей Тлумак поделился своими впечатлениями от противостояния в Бельгии:

– Когда футболисты «Зари» выходили на поле стадиона в Генте, то они уже знали о победе «Маккаби» в Исландии, так что теперь все зависело только от них: в случае победы еще оставался шанс пробиться дальше.

– И, как луганчане собирались этого добиться?
– «Заря» чуть ли не впервые взяла на вооружение игру в пять защитников, что по замыслу тренерского штаба должно было обеспечить неприкосновенность своих владений, а во время быстрых контратак постараться поразить ворота хозяев. Однако уже с первых минут возникли сомнения, что из этого что-то выйдет, потому что я не заметил у луганчан должной самоотдачи. А без нее невозможно бросить вызов более квалифицированному оппоненту.

– Складывалось впечатление, что луганчане не сделали никаких выводов из провальной игры своих стопперов в предыдущих матчах.
– Вспомним хотя бы, как «горожане» забивали свой третий гол, воспользовавшись тем, что защитники гостей были в роли сторонних наблюдателей. Но хуже всего, что в действиях луганчан отсутствовала командная игра, каждый тянул одеяло в свою сторону.

– Заря» выглядела инертной и обреченной.
– Убеждаешься, что в нынешних бедах «Зари» тренеры не виноваты. Создается впечатление, что какой-то разрушительный процесс идет из середины коллектива. И это не может не удивлять, ведь у луганчан достаточно боеспособный состав.

– Какое лучшее лекарство, чтобы выздороветь луганской команде?
– Здесь лучший врач – победа. Но с таким настроем, как в Бельгии, «Заре» не избежать неприятностей и на внутренней арене.

По теме:
Украинские клубы 10-й раз проиграли в гостях у бельгийцев
Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну
Самое слабое звено. Кто получил самую низкую оценку за игру Зари с Гентом
Заря Луганск Андрей Тлумак Лига конференций инсайд Гент - Заря
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы
Футбол | 30 ноября 2023, 14:30 1
11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы
11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы

Блогер Sport.ua вспоминает игроков, в честь которых названы спортивные сооружения в Украине

АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор
Футбол | 01 декабря 2023, 05:23 0
АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор
АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Футзал | 30.11.2023, 18:47
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком
Футбол | 01.12.2023, 07:49
Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком
Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Футбол | 30.11.2023, 17:05
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Такого позора давно не бвло
Ответить
0
Flying Cat
Потрібен тренер-мотиватор. Або ж лідер серед гравців, який би міг налаштувати та згуртувати колектив. Ні того, ні того в Зорі зараз немає. До того ж становище робить ще більш гнітючим низка поразок. Без моралі від досвіду та класу сенсу нема. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
29.11.2023, 13:11 7
Футбол
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
30.11.2023, 11:20 12
Футбол
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
29.11.2023, 12:06
Зимние виды
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
30.11.2023, 03:55 12
Футбол
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
30.11.2023, 17:40 30
Биатлон
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
29.11.2023, 13:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем