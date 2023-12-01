Андрей ТЛУМАК: «Тренеры Зари не виноваты. Процессы внутри коллектива»

30 ноября в матче группового раунда Лиги конференции футболисты «Зари» крупно уступили «Генту» – 1:4 и сошли с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Зари» и «Карпат» Андрей Тлумак поделился своими впечатлениями от противостояния в Бельгии:

– Когда футболисты «Зари» выходили на поле стадиона в Генте, то они уже знали о победе «Маккаби» в Исландии, так что теперь все зависело только от них: в случае победы еще оставался шанс пробиться дальше.

– И, как луганчане собирались этого добиться?

– «Заря» чуть ли не впервые взяла на вооружение игру в пять защитников, что по замыслу тренерского штаба должно было обеспечить неприкосновенность своих владений, а во время быстрых контратак постараться поразить ворота хозяев. Однако уже с первых минут возникли сомнения, что из этого что-то выйдет, потому что я не заметил у луганчан должной самоотдачи. А без нее невозможно бросить вызов более квалифицированному оппоненту.

– Складывалось впечатление, что луганчане не сделали никаких выводов из провальной игры своих стопперов в предыдущих матчах.

– Вспомним хотя бы, как «горожане» забивали свой третий гол, воспользовавшись тем, что защитники гостей были в роли сторонних наблюдателей. Но хуже всего, что в действиях луганчан отсутствовала командная игра, каждый тянул одеяло в свою сторону.

– Заря» выглядела инертной и обреченной.

– Убеждаешься, что в нынешних бедах «Зари» тренеры не виноваты. Создается впечатление, что какой-то разрушительный процесс идет из середины коллектива. И это не может не удивлять, ведь у луганчан достаточно боеспособный состав.

– Какое лучшее лекарство, чтобы выздороветь луганской команде?

– Здесь лучший врач – победа. Но с таким настроем, как в Бельгии, «Заре» не избежать неприятностей и на внутренней арене.