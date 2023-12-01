Лига Европы01 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:35
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Серветт – Рома – 1:1. Моуриньо выполнил мини-задачу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
01 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:35
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30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Швейцарский Серветт и итальянская Рома обменялись голами и разошлись миром (1:1)
Команда Жозе Моуриньо выполнила мини-задачу – досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков из 15 возможных.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Серветт (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Бедия, 50 – Лукаку, 21
Видео гола и обзор матча
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Бедья (Серветт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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