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Лига Европы
Серветт
30.11.2023 22:00 – FT 1 : 1
Рома
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Лига Европы
01 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:35
170
0

Серветт – Рома – 1:1. Моуриньо выполнил мини-задачу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:35
170
0
Серветт – Рома – 1:1. Моуриньо выполнил мини-задачу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Швейцарский Серветт и итальянская Рома обменялись голами и разошлись миром (1:1)

Команда Жозе Моуриньо выполнила мини-задачу – досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы, набрав 10 очков из 15 возможных.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Серветт (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бедия, 50 – Лукаку, 21

Видео гола и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Бедья (Серветт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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Лига Европы Серветт Рома Рим видео голов и обзор Жозе Моуриньо Ромелу Лукаку
Источник Sport.ua
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