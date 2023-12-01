Лига Европы01 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:55
27
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АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
01 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:55
27
0
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Английский Брайтон выиграл у команды АЕК Афины (1:0) благодаря голу Жоао Педро Жункейры.
Команда Роберто де Дзерби, экс-коуча Шахтера, набрала 10 очков из 15 и досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
АЕК Афины (Греция) – Брайтон (Англия) – 0:1
Гол: Жоао Педро Жункейра, 55
Удаление: Гачинович, 65 (АЕК)
Видео гола и обзор матча
События матча
65’
Мият Гачинович (АЕК) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
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