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Лига Европы
АЕК
30.11.2023 19:45 – FT 0 : 1
Брайтон
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Лига Европы
01 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:55
27
0

АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:55
27
0
АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор
УЕФА. Роберто де Дзерби

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Английский Брайтон выиграл у команды АЕК Афины (1:0) благодаря голу Жоао Педро Жункейры.

Команда Роберто де Дзерби, экс-коуча Шахтера, набрала 10 очков из 15 и досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

АЕК Афины (Греция) – Брайтон (Англия) – 0:1

Гол: Жоао Педро Жункейра, 55

Удаление: Гачинович, 65 (АЕК)

Видео гола и обзор матча

События матча

65’
Мият Гачинович (АЕК) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуан Педро (Брайтон).
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Лига Европы АЕК Афины Брайтон видео голов и обзор Роберто Де Дзерби Мият Гачинович
Источник Sport.ua
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