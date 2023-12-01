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Лига Европы
Марсель
30.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Аякс
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Лига Европы
01 декабря 2023, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2023, 04:05
36
0

Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 03:30 | Обновлено 01 декабря 2023, 04:05
36
0
Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

В сверхрезультативном матче Марсель переиграл Аякс со счетом 4:3.

Хет-трик у хозяев поля сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, при этом победный гол он забил с пенальти на 90+3 минуте.

Марсель лидирует в группе и гарантировал себе выход в весеннюю стадию турнира.

Аякс рассчитывает на третье место и переход в Лигу конференций – для этого нужно обыграть АЕК Афины в последнем туре.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Марсель – Аякс – 4:3

Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+3 (пен), Мбемба, 26 – Бробби, 10, 30, Акпом, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
63’
Стивен Бергейс (Аякс) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
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Лига Европы Марсель Аякс видео голов и обзор Пьер-Эмерик Обамеянг Шансель Мбемба Брайан Бробби Чуба Акпом
Источник Sport.ua
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