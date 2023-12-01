Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

В сверхрезультативном матче Марсель переиграл Аякс со счетом 4:3.

Хет-трик у хозяев поля сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, при этом победный гол он забил с пенальти на 90+3 минуте.

Марсель лидирует в группе и гарантировал себе выход в весеннюю стадию турнира.

Аякс рассчитывает на третье место и переход в Лигу конференций – для этого нужно обыграть АЕК Афины в последнем туре.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Марсель – Аякс – 4:3

Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+3 (пен), Мбемба, 26 – Бробби, 10, 30, Акпом, 80

Видео голов и обзор матча