Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор
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30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
В сверхрезультативном матче Марсель переиграл Аякс со счетом 4:3.
Хет-трик у хозяев поля сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, при этом победный гол он забил с пенальти на 90+3 минуте.
Марсель лидирует в группе и гарантировал себе выход в весеннюю стадию турнира.
Аякс рассчитывает на третье место и переход в Лигу конференций – для этого нужно обыграть АЕК Афины в последнем туре.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Марсель – Аякс – 4:3
Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+3 (пен), Мбемба, 26 – Бробби, 10, 30, Акпом, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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