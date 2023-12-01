Штурм Грац

30.11.2023 19:45 – FT 0 : 1
Лига Европы01 декабря 2023, 02:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:25
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Штурм – Ракув – 0:1. Первая победа для Кочергина. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
01 декабря 2023, 02:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:25
28
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30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Украинский футболист Владислав Кочергин провел всю игру за Ракув против Штурма (1:0).
Польский клуб одержал первую победу в групповом раунде.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Штурм (Австрия) – Ракув (Польша) – 0:1
Гол: Ебоа, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Йебоа (Ракув).
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