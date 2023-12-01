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Лига Европы
Штурм Грац
30.11.2023 19:45 – FT 0 : 1
Ракув
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Лига Европы
01 декабря 2023, 02:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:25
28
0

Штурм – Ракув – 0:1. Первая победа для Кочергина. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 02:49 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:25
28
0
Штурм – Ракув – 0:1. Первая победа для Кочергина. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Украинский футболист Владислав Кочергин провел всю игру за Ракув против Штурма (1:0).

Польский клуб одержал первую победу в групповом раунде.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Штурм (Австрия) – Ракув (Польша) – 0:1

Гол: Ебоа, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Йебоа (Ракув).
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Лига Европы Штурм Грац Ракув видео голов и обзор Владислав Кочергин
Источник Sport.ua
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