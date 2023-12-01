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Лига Европы
Шериф
30.11.2023 22:00 – FT 2 : 3
Славия Прага
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Лига Европы
01 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:13
51
0

Шериф – Славия Прага – 2:3. Коваль пропустил на 90+5. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:13
51
0
Шериф – Славия Прага – 2:3. Коваль пропустил на 90+5. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Украинский голкипер Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3).

Решающим стал гол, который забил Мухамед Тиджани на 90+5 минуте.

Проиграв матч, клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Шериф – Славия Прага – 2:3

Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Мухамед Тиджани (Славия Прага).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Зафеирис (Славия Прага).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жером Нгом Мбекели (Шериф).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Товар (Шериф).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Юречка (Славия Прага).
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Лига Европы Шериф Тирасполь Славия Прага видео голов и обзор Максим Коваль (футболист)
Источник Sport.ua
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