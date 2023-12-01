30.11.2023 22:00 – FT 2 : 3
Лига Европы01 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:13
51
0
Шериф – Славия Прага – 2:3. Коваль пропустил на 90+5. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
01 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:13
51
0
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Украинский голкипер Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3).
Решающим стал гол, который забил Мухамед Тиджани на 90+5 минуте.
Проиграв матч, клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Шериф – Славия Прага – 2:3
Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Мухамед Тиджани (Славия Прага).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Зафеирис (Славия Прага).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Жером Нгом Мбекели (Шериф).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Товар (Шериф).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Юречка (Славия Прага).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2023, 10:28 10
В мадридском «Реале» непростая ситуация с вратарями
Футбол | 30 ноября 2023, 23:23 0
Главный тренер «Зари» прокомментировал игру Лиги конференций с «Гентом»
Футзал | 30.11.2023, 18:47
Футбол | 30.11.2023, 12:53
Футбол | 30.11.2023, 13:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2023, 13:11 7
29.11.2023, 00:23 20
29.11.2023, 14:52
30.11.2023, 07:40 4
29.11.2023, 22:25 6
Бокс
30.11.2023, 11:20 12
29.11.2023, 13:50 3