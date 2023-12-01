Шериф – Славия Прага – 2:3. Коваль пропустил на 90+5. Видео голов, обзор

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Украинский голкипер Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3).

Решающим стал гол, который забил Мухамед Тиджани на 90+5 минуте.

Проиграв матч, клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Шериф – Славия Прага – 2:3

Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен)

Видео голов и обзор матча