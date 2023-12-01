Самое слабое звено. Кто получил самую низкую оценку за игру Зари с Гентом
Автор гола Денис Нагнойный получил самую высокую оценку в команде
В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).
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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». «Заря» пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.
Автором гола престижа у луганской команды стал Денис Нагнойный. Он получил самую высокую оценку в команде (7.1).
А самую низкую оценку в SofaScore поставили голкиперу «Зари» Никите Турбаевскому (6.0), который пропустил 4 мяча.
Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября
Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1
Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75 – Нагнойный, 82
Оценки за матч от SofaScore
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