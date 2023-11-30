ФОТО. Провальная евроосень. Как Заря сражалась в Генте, но проиграла
Луганская команда пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы
В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).
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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена».
«Заря» пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.
Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября
Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1
Голы: Нагнойный, 82 – Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75.
ФОТО. Провальная евроосень. Как Заря сражалась в Генте, но проиграла
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