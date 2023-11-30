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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 22:49 |
2134
0

На фронте трагически погиб бывший футболист УПЛ

Во время выполнения боевой задачи не стало Романа Годованого

30 ноября 2023, 22:49 |
2134
0
На фронте трагически погиб бывший футболист УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Годованый и Коноплянка

На фронте, во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда погиб бывший игрок луцкой «Волыни» и тернопольской «Нивы» Роман Годованый.

Роман проходил военную службу в 33-й отдельной механизированной бригаде.

«Преданный Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, солдат Годованый Роман погиб 29 ноября 2023 во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда. Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь защищая Украину», – говорится в сообщении ТЦК и СП.

В свое время бывший защитник успел поиграть в Беларуси, где из-за травмы был вынужден завершить карьеру в 2017 году.

Ранее на войне погиб экс-футболист «Зари», «Ворсклы» и «Металлиста».

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российско-украинская война смерть потери в войне Волынь Луцк Нива Тернополь
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