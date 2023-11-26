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Украина
26 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:07
3588
0

Экс-футболист Зари, Ворсклы и Металлиста погиб на войне

Александр Гончар вступил в ряды ВСУ в марте нынешнего года

26 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:07
3588
0
Экс-футболист Зари, Ворсклы и Металлиста погиб на войне
Александр Гончар

В боях за независимость Украины и мир в нашей стране погиб бывший футболист ряда отечественных клубов Александр Гончар.

Трагическую новость сообщил Исполнительный комитет Бориспольского городского совета на своей странице в Facebook. "За время прохождения военной службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Функциональные обязанности выполнял отлично, пользовался авторитетом среди коллег. Собратья вспоминают, что Александр быстро нашел общий язык со всеми, был очень искренним, ответственным и дисциплинированным. Он до последнего дыхания был верен военной присяге и украинскому народу», – вспоминают о нем в соболезновании.

Отмечается, что Гончар погиб еще 16 августа на запорожском направлении, но о его трагической смерти стало известно лишь сейчас. У Героя остались жена, дочь и сын.

Гончар являлся воспитанником бориспольского «Борисфена». Помимо него, также выступал за «Прикарпатье», «Ворсклу», «Металлист», «Зарю», тернопольскую «Ниву» и другие клубы, дважды, в в сезонах 2002/2003 и 2005/2006, став серебряным призером первой лиги Украины.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Ворскла Полтава Заря Луганск Металлист Харьков Нива Тернополь российско-украинская война смерть потери в войне
Источник Facebook
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