Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуду Беллингему сделают операцию. Что беспокоит одноклубника Лунина?
Испания
30 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:52
1646
0

Джуду Беллингему сделают операцию. Что беспокоит одноклубника Лунина?

Проблемы забивного англичанина подтвердил и Карло Анчелотти

30 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:52
1646
0
Джуду Беллингему сделают операцию. Что беспокоит одноклубника Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем в ближайшее время перенесет операцию на плече. О проблемах, которые преследуют звездного одноклубника украинца Андрея Лунина, сообщает The Athletic.

Из-за этого Беллингем пропустил последние матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024 – врачи «трех львов» диагностировали у полузащитника нестабильность плечевого сустава. Правда, за «Реал» Джуд продолжает играть – в том числе и в последнем поединке Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2).

«У него и сейчас есть проблемы с плечом», – отметил наставник «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Правда, с датой и местом проведения операции в «Реале» пока не определились. Отметим, что в нынешнем сезоне Беллингем провел за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

По теме:
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной
Джуд Беллингем Реал Мадрид сборная Англии по футболу Карло Анчелотти Наполи Лига чемпионов
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Футзал | 30 ноября 2023, 18:47 7
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом

Украинская команда оставила за собой шансы на выход в финал четырех Лиги чемпионов

Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ
Футбол | 30 ноября 2023, 20:38 1
Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ
Шикарный ноябрь. Украинский футболист попал в команду месяца АПЛ

Зинченко получил признание от WhoScored

Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Футбол | 30.11.2023, 00:15
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2023, 11:11
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Футбол | 30.11.2023, 03:55
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 20
Футбол
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
29.11.2023, 14:52
Бокс
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 155
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем