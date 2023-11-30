Джуду Беллингему сделают операцию. Что беспокоит одноклубника Лунина?

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем в ближайшее время перенесет операцию на плече. О проблемах, которые преследуют звездного одноклубника украинца Андрея Лунина, сообщает The Athletic.

Из-за этого Беллингем пропустил последние матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024 – врачи «трех львов» диагностировали у полузащитника нестабильность плечевого сустава. Правда, за «Реал» Джуд продолжает играть – в том числе и в последнем поединке Лиги чемпионов против «Наполи» (4:2).

«У него и сейчас есть проблемы с плечом», – отметил наставник «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Правда, с датой и местом проведения операции в «Реале» пока не определились. Отметим, что в нынешнем сезоне Беллингем провел за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.