Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов.

«Я внимательно смотрел игры «Антверпена» и могу сказать, что это команда уровня «Александрии». Я вообще не понимаю, как «Антверпен» стал чемпионом Бельгии и вышел в Лигу чемпионов. Наверное, случайно, ведь это откровенный пассажир», – сказал Сабо.

Напомним, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.