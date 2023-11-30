Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
Бывший тренер сборной Украины – о сопернике «Шахтера»
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов.
«Я внимательно смотрел игры «Антверпена» и могу сказать, что это команда уровня «Александрии». Я вообще не понимаю, как «Антверпен» стал чемпионом Бельгии и вышел в Лигу чемпионов. Наверное, случайно, ведь это откровенный пассажир», – сказал Сабо.
Напомним, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.
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