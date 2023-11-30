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  4. Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 20:17 |
1368
0

Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии

Бывший тренер сборной Украины – о сопернике «Шахтера»

30 ноября 2023, 20:17 |
1368
0
Сабо приравнял одного из участников Лиги чемпионов к уровню Александрии
1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов.

«Я внимательно смотрел игры «Антверпена» и могу сказать, что это команда уровня «Александрии». Я вообще не понимаю, как «Антверпен» стал чемпионом Бельгии и вышел в Лигу чемпионов. Наверное, случайно, ведь это откровенный пассажир», – сказал Сабо.

Напомним, 28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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Йожеф Сабо Антверпен Шахтер Донецк Александрия Лига чемпионов
Источник FanDay
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