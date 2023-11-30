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Англия
30 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:25
457
0

Ливерпуль готовится купить Килиана Мбаппе

Такой вариант возможен в случае продажи «мерсисайдцами» Салаха

30 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:25
457
0
Ливерпуль готовится купить Килиана Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

На фоне слухов о том, что мадридский «Реал» отказался от идеи подписать Килиана Мбаппе, английский «Ливерпуль» готовится побороться следующим летом за лидера ПСЖ и сборной Франции.

По информации TeamTalk, 24-летний француз может перебраться на Туманный Альбион в том случае, если «мерсисайдцы» продадут Мохамеда Салаха. Такой вариант вполне возможен, ведь в услугах египтянина заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые за деньгами не постоят.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. В Лиге 1 форвард забил 14 мячей в 13 матчах, а парижане лидируют в турнирной таблице, опережая «Ниццу» на одно очко.

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Килиан Мбаппе Ливерпуль ПСЖ Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник TeamTalk
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