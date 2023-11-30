Ливерпуль готовится купить Килиана Мбаппе
Такой вариант возможен в случае продажи «мерсисайдцами» Салаха
На фоне слухов о том, что мадридский «Реал» отказался от идеи подписать Килиана Мбаппе, английский «Ливерпуль» готовится побороться следующим летом за лидера ПСЖ и сборной Франции.
По информации TeamTalk, 24-летний француз может перебраться на Туманный Альбион в том случае, если «мерсисайдцы» продадут Мохамеда Салаха. Такой вариант вполне возможен, ведь в услугах египтянина заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые за деньгами не постоят.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. В Лиге 1 форвард забил 14 мячей в 13 матчах, а парижане лидируют в турнирной таблице, опережая «Ниццу» на одно очко.
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