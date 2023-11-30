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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 19:09 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:10
356
1

Защитник Динамо рассказал о разговорах с недовольными болельщиками

Максим Дячук рассказал историю из своей жизни

30 ноября 2023, 19:09 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:10
356
1
Защитник Динамо рассказал о разговорах с недовольными болельщиками
ФК Динамо. Максим Дячук

20-летний защитник киевского «Динамо» Максим Дячук рассказал о встречах с недовольными болельщиками команды.

«Бывали такие ситуации, что я шел по улице, ко мне подходит мужчина и спрашивает: сколько еще можно так играть? Как ты играешь?, а что я могу ему ответить? Я же не скажу ему: да пошел ты, спорить здесь не стоит, конечно, я просто отвечаю, что скоро все будет хорошо», – сказал Дячук.

«Динамо» после 12 сыгранных матчей в Украинской премьер-лиге занимает 6-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками.

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Максим Дячук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
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Pavel_i_CO
Ох тут все і перекрутили. Раджу зайти на ютуб-канал Динамо Київ і послухати як Дячук відповідав на питання 
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