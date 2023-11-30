Защитник Динамо рассказал о разговорах с недовольными болельщиками
Максим Дячук рассказал историю из своей жизни
20-летний защитник киевского «Динамо» Максим Дячук рассказал о встречах с недовольными болельщиками команды.
«Бывали такие ситуации, что я шел по улице, ко мне подходит мужчина и спрашивает: сколько еще можно так играть? Как ты играешь?, а что я могу ему ответить? Я же не скажу ему: да пошел ты, спорить здесь не стоит, конечно, я просто отвечаю, что скоро все будет хорошо», – сказал Дячук.
«Динамо» после 12 сыгранных матчей в Украинской премьер-лиге занимает 6-ю строчку турнирной таблицы с 22 очками.
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