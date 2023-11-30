АЛЬКАРАС – о поддержке фанатов Надаля и Федерера: «Это прекрасно»
Испанский теннисист следит за соцсетями
Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о том, что перед поединками против нынешнего лучшего теннисиста мира Новака Джоковича чувствует поддержку фанатов испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
«Я часто слежу за социальными сетями, и каждый раз, когда я играю против Джоковича, меня всегда поддерживают фанаты Надаля и Федерера. Это дополнительная мотивация и радость — иметь за собой поклонников Рафы и Роджера. Это прекрасно», — сказал Алькарас TV Azteca.
Отметим, что в общей сложности 20-летний Алькарас сыграл против Джоковича, который старше него на 16 лет, пять матчей, в которых одержал две победы, в том числе в финале Уимблдона-2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка стала победительницей в номинации «Возвращение года»
Конор Бенн считает, что у Тайсона больше шансов на победу, но нужно хорошо подготовиться