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ATP
30 ноября 2023, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:46
153
0

АЛЬКАРАС – о поддержке фанатов Надаля и Федерера: «Это прекрасно»

Испанский теннисист следит за соцсетями

30 ноября 2023, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:46
153
0
АЛЬКАРАС – о поддержке фанатов Надаля и Федерера: «Это прекрасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о том, что перед поединками против нынешнего лучшего теннисиста мира Новака Джоковича чувствует поддержку фанатов испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Я часто слежу за социальными сетями, и каждый раз, когда я играю против Джоковича, меня всегда поддерживают фанаты Надаля и Федерера. Это дополнительная мотивация и радость — иметь за собой поклонников Рафы и Роджера. Это прекрасно», — сказал Алькарас TV Azteca.

Отметим, что в общей сложности 20-летний Алькарас сыграл против Джоковича, который старше него на 16 лет, пять матчей, в которых одержал две победы, в том числе в финале Уимблдона-2023.

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Уимблдон
Источник Tennis 365
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