АЛЬКАРАС – о поддержке фанатов Надаля и Федерера: «Это прекрасно»

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о том, что перед поединками против нынешнего лучшего теннисиста мира Новака Джоковича чувствует поддержку фанатов испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Я часто слежу за социальными сетями, и каждый раз, когда я играю против Джоковича, меня всегда поддерживают фанаты Надаля и Федерера. Это дополнительная мотивация и радость — иметь за собой поклонников Рафы и Роджера. Это прекрасно», — сказал Алькарас TV Azteca.

Отметим, что в общей сложности 20-летний Алькарас сыграл против Джоковича, который старше него на 16 лет, пять матчей, в которых одержал две победы, в том числе в финале Уимблдона-2023.