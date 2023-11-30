Другие новости30 ноября 2023, 17:01 |
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Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
Артем Беседин после завоевания чемпионства с казахстанским «Ордабасы» может расслабиться
30 ноября 2023, 17:01 |
1393
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Жена бывшего форварда «Динамо» Артема Беседина поделилась яркими фото с отдыха, который пара проводит на Мальдивах.
Напомним, что сезон в Казахстане завершился в конце октября. По его итогам «Ордабасы», за который выступают Беседин и еще один наш соотечественник Евгений Макаренко, впервые в истории стал чемпионом страны.
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Всі дівчата футболістів на одне обличчя. Вибачаюся, на одні губи.
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