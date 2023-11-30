Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах

Жена бывшего форварда «Динамо» Артема Беседина поделилась яркими фото с отдыха, который пара проводит на Мальдивах.

Напомним, что сезон в Казахстане завершился в конце октября. По его итогам «Ордабасы», за который выступают Беседин и еще один наш соотечественник Евгений Макаренко, впервые в истории стал чемпионом страны.