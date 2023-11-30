Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Украинский страж ворот имеет поддержку в мадридском клубе
24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в новый клуб в ближайшее трансферное окно.
По информации Оkfichajes главный скаут «сливочных» Джуни Калафат поддерживает украинского стража ворот, верит в его потенциал и будет настаивать на трансфере Лунина в ближайшее трансферное окно, ведь главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сделал выбор в сторону арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. Украинский голкипер желает сменить клубную прописку.
Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Рогера Шмидта будет решать свою судьбу в последнем туре
У луганской команды остался 1 шанс