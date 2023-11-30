Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в новый клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации Оkfichajes главный скаут «сливочных» Джуни Калафат поддерживает украинского стража ворот, верит в его потенциал и будет настаивать на трансфере Лунина в ближайшее трансферное окно, ведь главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сделал выбор в сторону арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. Украинский голкипер желает сменить клубную прописку.

Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.