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Испания
30 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 30 ноября 2023, 17:16
1751
5

Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой

Украинский страж ворот имеет поддержку в мадридском клубе

30 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 30 ноября 2023, 17:16
1751
5
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в новый клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации Оkfichajes главный скаут «сливочных» Джуни Калафат поддерживает украинского стража ворот, верит в его потенциал и будет настаивать на трансфере Лунина в ближайшее трансферное окно, ведь главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сделал выбор в сторону арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. Украинский голкипер желает сменить клубную прописку.

Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага
Источник Оkfichajes
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Комментарии 5
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Правильно , треба іти там де в тебе будуть вірити і довіряти 
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MrStepanovM .
та ну нах! Вже взимку він зможе підписувати попередній контракт як вільний агент за пів року. Сам буде вибирати клуб, сам буде ставити умови, сам торгуватись за підйомні і мати не поганеньку ЗП в Реалі... З якого буя йому погоджуватись на продаж?
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