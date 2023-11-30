Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер-украинец, ставший чемпионом Грузии, рассказал об интересе клубов УПЛ
Другие новости
30 ноября 2023, 16:44 |
632
0

Тренер-украинец, ставший чемпионом Грузии, рассказал об интересе клубов УПЛ

Наш соотечественник связывает себя с «Динамо» (Батуми)

30 ноября 2023, 16:44 |
632
0
Тренер-украинец, ставший чемпионом Грузии, рассказал об интересе клубов УПЛ
ФК Динамо Батуми. Андрей Демченко

Украинский тренер Андрей Демченко, приведший «Динамо» (Батуми) к званию чемпиона Грузии, рассказал о заинтересованности в его услугах на родине.

«После того, как мы сыграли в трех раундах квалификации еврокубков, были приглашения из Украины. Три-четыре клуба интересовались моими контрактными обязательствами, я не буду говорить какие. Это были клубы, которые в УПЛ претендуют на еврокубки.

Какова вероятность, что рассмотрю такие предложения? Это нормально в современном футболе – чем больше предложений, тем лучше. У тебя есть выбор. У меня контракт на два с половиной года в Батуми. В этот ближайший период моя судьба связана с Динамо", – сказал Демченко в комментарии Sport-Express.

Добавим, что Андрей Демченко работает в Батуми с нынешнего года, куда перешел из другого грузинского клуба – «Дилы». Напомним, что команда из Гори под руководством украинского наставника выбила полтавскую «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций в сезоне-2023/2024.

По теме:
К несчастью Зари. Маккаби Т.-А. обыграл Брейдаблик и вышел в плей-офф ЛК
Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Главная проблема Зари – отсутствие лидеров»
Андрей Демченко Динамо Батуми Дила Гори чемпионат Грузии по футболу Лига конференций Ворскла Полтава
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Бокс | 30 ноября 2023, 07:40 1
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов

Василий будет драться за титул IBF, Денис – за WBO

Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»
Футбол | 30 ноября 2023, 09:44 4
Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»
Легенда МЮ – об игре Онана: «Его ошибки заставляют нервничать всю команду»

Пол Скоулз не понимает, что делает вратарь «Манчестер Юнайтед»

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Футбол | 30.11.2023, 17:05
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Футбол | 29.11.2023, 22:25
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
29.11.2023, 14:52
Бокс
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
28.11.2023, 19:12 1
Футбол
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем