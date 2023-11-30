Тренер-украинец, ставший чемпионом Грузии, рассказал об интересе клубов УПЛ

Украинский тренер Андрей Демченко, приведший «Динамо» (Батуми) к званию чемпиона Грузии, рассказал о заинтересованности в его услугах на родине.

«После того, как мы сыграли в трех раундах квалификации еврокубков, были приглашения из Украины. Три-четыре клуба интересовались моими контрактными обязательствами, я не буду говорить какие. Это были клубы, которые в УПЛ претендуют на еврокубки.

Какова вероятность, что рассмотрю такие предложения? Это нормально в современном футболе – чем больше предложений, тем лучше. У тебя есть выбор. У меня контракт на два с половиной года в Батуми. В этот ближайший период моя судьба связана с Динамо", – сказал Демченко в комментарии Sport-Express.

Добавим, что Андрей Демченко работает в Батуми с нынешнего года, куда перешел из другого грузинского клуба – «Дилы». Напомним, что команда из Гори под руководством украинского наставника выбила полтавскую «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций в сезоне-2023/2024.