Источник. Месси хотел перейти в Манчестер Сити, но Гвардиола отказал

Аргентинец Лионель Месси перед тем, как оказаться в ПСЖ, связался с «Манчестер Сити» и их главным тренером Жузепом Гвардиолой, чтобы «прощупать почву» и предложить свои услуги «горожанам».

Правда, Гвардиола, который работал с Месси в «Барселоне» на протяжении длительного времени, отказался от возможного воссоединения с Лео в Манчестере. Как поведал известный журналист и писатель Марти Перарнау в своей новой книге «Боже, храни Пепа», наставник объяснил свое решение тем фактом, что семье аргентинца будет некомфортно на Туманном Альбионе, и что в Манчестере «постоянно идет дождь». В итоге, после нескольких часов переговоров стороны так и не пришли к общему знаменателю, и переезд Лионеля в Англию так и не состоялся.

Отметим, что Месси в итоге оказался в ПСЖ, за который провел во всех турнирах 75 матчей и забил 32 гола. При этом не особо сдружился с партнерами по команде, которые в итоге были рады уходу Лео.