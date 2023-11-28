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  4. Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды
Франция
28 ноября 2023, 14:49 |
460
1

Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды

Одноклубникам было некомфортно в компании звезд

28 ноября 2023, 14:49 |
460
1
Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Лионель Месси

Футболисты французского ПСЖ были рады уходу из команды двух лидеров – бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.

По данным PSG Community, футболистам французского клуба не понравилось играть вместе с такими одноклубниками. Они жаловались, что им некомфортно находиться с Месси и Неймаром как на поле, так и за его пределами.

Источник отмечает, что большинство парижан были рады, когда оба игрока покинули команду.

Отметим, что Неймар провел шесть сезонов в ПСЖ, завоевав пять чемпионских титулов, а Месси за два сезона в Париже стал двукратным чемпионом Франции. Летом нынешнего года бразилец отправился покорять Саудовскую Аравию, но недавно получил серьезную травму и выбыл на длительное время, а Месси «зажигает» в американской MLS.

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Лионель Месси Неймар ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник Dailysports.net
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andriyars
а потім будуть все життя внукам та правнукам розповідати, що грали з Мессі та Неймаром в одній команді
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