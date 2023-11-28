Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды
Одноклубникам было некомфортно в компании звезд
Футболисты французского ПСЖ были рады уходу из команды двух лидеров – бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.
По данным PSG Community, футболистам французского клуба не понравилось играть вместе с такими одноклубниками. Они жаловались, что им некомфортно находиться с Месси и Неймаром как на поле, так и за его пределами.
Источник отмечает, что большинство парижан были рады, когда оба игрока покинули команду.
Отметим, что Неймар провел шесть сезонов в ПСЖ, завоевав пять чемпионских титулов, а Месси за два сезона в Париже стал двукратным чемпионом Франции. Летом нынешнего года бразилец отправился покорять Саудовскую Аравию, но недавно получил серьезную травму и выбыл на длительное время, а Месси «зажигает» в американской MLS.
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