Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды

Футболисты французского ПСЖ были рады уходу из команды двух лидеров – бразильца Неймара и аргентинца Лионеля Месси.

По данным PSG Community, футболистам французского клуба не понравилось играть вместе с такими одноклубниками. Они жаловались, что им некомфортно находиться с Месси и Неймаром как на поле, так и за его пределами.

Источник отмечает, что большинство парижан были рады, когда оба игрока покинули команду.

Отметим, что Неймар провел шесть сезонов в ПСЖ, завоевав пять чемпионских титулов, а Месси за два сезона в Париже стал двукратным чемпионом Франции. Летом нынешнего года бразилец отправился покорять Саудовскую Аравию, но недавно получил серьезную травму и выбыл на длительное время, а Месси «зажигает» в американской MLS.