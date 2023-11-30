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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2023, 15:31
333
1

ФОТО. Шахтер – Антверпен. Как это было. Важная победа горняков в Гамбурге

Смотрите фотогалерею поединка 5-го тура Лиги чемпионов

30 ноября 2023, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2023, 15:31
333
1
ФОТО. Шахтер – Антверпен. Как это было. Важная победа горняков в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» выиграл у бельгийского «Антверпена» (1:0).

Команды играли в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте Александр Зубков отдал навесную передачу со штрафного с левого фланга атаки, и Николай Матвиенко выиграл воздух у соперников.

Благодаря этому результату «Шахтер» гарантировал себе участие в весеннем раунде еврокубков и имеет шанс побороться за плей-офф ЛЧ. Для выхода в 1/8 финала горнякам надо на выезде обыграть «Порту» в последнем туре (13 декабря).

Лига чемпионов. Группа H, 5-й тур, 28 ноября, Гамбург

Шахтер (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 1:0

Гол: Николай Матвиенко, 12.

ФОТО. Шахтер – Антверпен. Как это было. Важная победа горняков в Гамбурге

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен фотогалерея фото
Источник Sport.ua
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New Zealander
Герої. Такі моменти можна смакувати хоч щодня. 
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