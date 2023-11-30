Руни – седьмой лучший в рейтинге лучший тренеров в возрасте до 40 лет
На первом месте – Юлиан Нагельсманн
Известное издание FourFourTwo составило рейтинг из семи лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет. На первом месте оказался наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет:
1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
2. Рубен Аморим («Спортинг»)
3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
4. Венсан Компани («Бернли»)
5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)
6. Вилл Стилл («Реймс»)
7. Уэйн Руни («Бирмингем»)
Ранее сообщалось о том, что игроки сборной Германии недовольны Юлианом Нагельсманном.
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