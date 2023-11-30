Руни – седьмой лучший в рейтинге лучший тренеров в возрасте до 40 лет

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг из семи лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет. На первом месте оказался наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

Ранее сообщалось о том, что игроки сборной Германии недовольны Юлианом Нагельсманном.