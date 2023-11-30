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30 ноября 2023, 15:02 |
332
0

Руни – седьмой лучший в рейтинге лучший тренеров в возрасте до 40 лет

На первом месте – Юлиан Нагельсманн

30 ноября 2023, 15:02 |
332
0
Руни – седьмой лучший в рейтинге лучший тренеров в возрасте до 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Известное издание FourFourTwo составило рейтинг из семи лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет. На первом месте оказался наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

Ранее сообщалось о том, что игроки сборной Германии недовольны Юлианом Нагельсманном.

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Юлиан Нагельсманн FourFourTwo Уэйн Руни Рубен Аморим Доменико Тедеско Венсан Компани
Источник FourFourTwo
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