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  4. Игроки Германии недовольны Нагельсманном. «Сборная – не клуб»
Чемпионат Европы
24 ноября 2023, 15:50 |
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Игроки Германии недовольны Нагельсманном. «Сборная – не клуб»

Команда готовится к Евро-2024

24 ноября 2023, 15:50 |
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Игроки Германии недовольны Нагельсманном. «Сборная – не клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецких СМИ, некоторые игроки сборной Германии пока не слишком принимают идеи нового тренера Юлиана Нагельсманна, который готовит команду к домашнему Евро-2024.

Сообщается, что Нагельсманн работает так, будто сборная – это клуб, где есть время для внедрения своих идей и планов, тогда как в национальной команде у наставника мало тренировок и времени с игроками, чтобы тратить их на второстепенные вещи.

Нагельсманн, как это было в его бывших клубах, много времени уделяет видеоанализу и другим идеям, хотя до Евро осталось не так много времени.

При этом существенных проблем между тренером и футболистами нет, но игроки волнуются и хотят хорошо выступить на домашнем чемпионате Европы.

Германия проиграла два последних контрольных матча.

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сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024
Источник Bild
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