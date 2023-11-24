Игроки Германии недовольны Нагельсманном. «Сборная – не клуб»

По информации немецких СМИ, некоторые игроки сборной Германии пока не слишком принимают идеи нового тренера Юлиана Нагельсманна, который готовит команду к домашнему Евро-2024.

Сообщается, что Нагельсманн работает так, будто сборная – это клуб, где есть время для внедрения своих идей и планов, тогда как в национальной команде у наставника мало тренировок и времени с игроками, чтобы тратить их на второстепенные вещи.

Нагельсманн, как это было в его бывших клубах, много времени уделяет видеоанализу и другим идеям, хотя до Евро осталось не так много времени.

При этом существенных проблем между тренером и футболистами нет, но игроки волнуются и хотят хорошо выступить на домашнем чемпионате Европы.

Германия проиграла два последних контрольных матча.