Лига чемпионов Азии. Саудовские клубы – на высоте. Кто досрочно в плей-офф?
«Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» преодолели групповой раунд
В мид-уик состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии, и до финиша группового раунда командам осталось провести по одной игре.
В 1/8 финала попадают победители 10 групп плюс 6 лучших вторых команд (причем по три клуба от пяти квартетов Восточного и пяти – Западного региона).
Уже известны 7 обладателей путевок в плей-офф. Три саудовских гранда – «Аль-Хиляль» (с травмированным Неймаром), «Аль-Наср» (с Криштиану Роналду) и «Аль-Иттихад» (с Каримом Бензема) – уверенно преодолели групповой раунд.
Также в 1/8 финала вышли: Аль-Айн из ОАЭ (бывший клуб коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко), Бангкок Юнайтед из Таиланда, Кавасаки Фронтале из Японии и Пхохан Стилерс из Южной Кореи.
Еще 9 участников стадии плей-офф будет определены в матчах 6-го тура, который пройдет 4–6 декабря (Запад) и 12–13 декабря (Восток).
Лига чемпионов Азии
5-й тур, 29 ноября
- Китчи (Гонконг) – Чонбук (Южная Корея) – 1:2
- Кофу (Япония) – Мельбурн Сити (Австралия) – 3:3
- Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Ханой (Вьетнам) – 2:0
- Урава Редс (Япония) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1
- Чжэцзян Гринтаун (Китай) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:2
- Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Лайон Сити (Сингапур) – 1:0
Турнирные таблицы
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