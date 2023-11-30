Лига чемпионов Азии. Саудовские клубы – на высоте. Кто досрочно в плей-офф?

В мид-уик состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов Азии, и до финиша группового раунда командам осталось провести по одной игре.

В 1/8 финала попадают победители 10 групп плюс 6 лучших вторых команд (причем по три клуба от пяти квартетов Восточного и пяти – Западного региона).

Уже известны 7 обладателей путевок в плей-офф. Три саудовских гранда – «Аль-Хиляль» (с травмированным Неймаром), «Аль-Наср» (с Криштиану Роналду) и «Аль-Иттихад» (с Каримом Бензема) – уверенно преодолели групповой раунд.

Также в 1/8 финала вышли: Аль-Айн из ОАЭ (бывший клуб коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко), Бангкок Юнайтед из Таиланда, Кавасаки Фронтале из Японии и Пхохан Стилерс из Южной Кореи.

Еще 9 участников стадии плей-офф будет определены в матчах 6-го тура, который пройдет 4–6 декабря (Запад) и 12–13 декабря (Восток).

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 29 ноября

Китчи (Гонконг) – Чонбук (Южная Корея) – 1:2

(Южная Корея) – 1:2 Кофу (Япония) – Мельбурн Сити (Австралия) – 3:3

Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Ханой (Вьетнам) – 2:0

(Южная Корея) – Ханой (Вьетнам) – 2:0 Урава Редс (Япония) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1

(Япония) – Ухань Три Таунс (Китай) – 2:1 Чжэцзян Гринтаун (Китай) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:2

(Китай) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 3:2 Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Лайон Сити (Сингапур) – 1:0

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