Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто не забил 2 пенальти? Аль-Хиляль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии
Саудовская Аравия
28 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:38
1532
0

Кто не забил 2 пенальти? Аль-Хиляль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии

Голы у саудовской команды забили Малком и Аль-Давсари

28 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:38
1532
0
Кто не забил 2 пенальти? Аль-Хиляль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Салим Аль-Давсари

В ключевом матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Навбахор» из Узбекистан (2:0).

Счет открыл бразлиьский форвард Малком, добив мяч после пенальти на 68-й минуте.

Интересно что вингер саудовского клуба Салим Аль-Давсари два раза не реализовал пенальти, но затем исправился и поставил точку в матче (75 мин).

«Аль-Хиляль» досрочно выиграл группу и вышел в 1/8 финала.

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 28 ноября

  • Инчхон (Южная Корея) – Йокогама Маринос (Япония) – 2:1
  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Джохор ДТ (Малайзия) – 5:0
  • Патум Юнайтед (Таиланд) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:3
  • Шаньдон Тайшань (Китай) – Кайя (Филиппины) – 6:1
  • Аль-Айн (ОАЭ) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:3
  • Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Ахал (Туркменистан) – 3:1
  • Навбахор Наманган (Узбекстан) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2
  • Нассадж Мазандаран (Иран) – Мумбай Сити (Индия) – 2:0

Турнирные таблицы

По теме:
Неймар попал в скандал. Бразилец требовал интимные фото у звезды OnlyFans
Аль-Наср вышел в плей-офф ЛЧ Азии. Роналду признался, что пенальти не было
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль Навбахор Малком Салим Аль-Давсари
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Футбол | 28 ноября 2023, 21:39 106
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
Футбол | 28 ноября 2023, 00:59 4
Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б
Лучший игрок Жироны. Цыганков получил высокую оценку за матч с Атлетиком Б

Веб-портал WhoScored поставил украинскому хавбеку, автору гола, оценку 7.2

ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Футбол | 28.11.2023, 22:25
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Футбол | 28.11.2023, 11:35
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Футбол | 28.11.2023, 11:10
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
ФОТО. TSYGANGOAT – Жирона отреагировала на гол Цыганкова
28.11.2023, 07:28 2
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 1
Бокс
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
26.11.2023, 18:53
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
28.11.2023, 12:33 16
Бокс
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем