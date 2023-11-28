Саудовская Аравия28 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:38
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Кто не забил 2 пенальти? Аль-Хиляль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии
Голы у саудовской команды забили Малком и Аль-Давсари
28 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 21:38
1532
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В ключевом матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Навбахор» из Узбекистан (2:0).
Счет открыл бразлиьский форвард Малком, добив мяч после пенальти на 68-й минуте.
Интересно что вингер саудовского клуба Салим Аль-Давсари два раза не реализовал пенальти, но затем исправился и поставил точку в матче (75 мин).
«Аль-Хиляль» досрочно выиграл группу и вышел в 1/8 финала.
Лига чемпионов Азии
5-й тур, 28 ноября
- Инчхон (Южная Корея) – Йокогама Маринос (Япония) – 2:1
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Джохор ДТ (Малайзия) – 5:0
- Патум Юнайтед (Таиланд) – Ульсан Хюндай (Южная Корея) – 1:3
- Шаньдон Тайшань (Китай) – Кайя (Филиппины) – 6:1
- Аль-Айн (ОАЭ) – Пахтакор (Узбекистан) – 1:3
- Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Ахал (Туркменистан) – 3:1
- Навбахор Наманган (Узбекстан) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2
- Нассадж Мазандаран (Иран) – Мумбай Сити (Индия) – 2:0
Турнирные таблицы
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