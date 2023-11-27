Аль-Наср вышел в плей-офф ЛЧ Азии. Роналду признался, что пенальти не было

В матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» из Ирана (0:0).

Этот результат позволил саудовскому клубу досрочно выиграть группу (13 очков из 15) и выйти в 1/8 финала.

Интересный эпизод возник в дебюте игры, на 2-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота гостей после падения в штрафной Криштиану Роналду. Однако португальский форвард продемонстрировал фейр-плей – указал судье, что фола не было, и рефери матча отменил 11-метровый.

ВИДЕО в Telegram. Роналду признался судье, что фола не было

Также близок к выполнению задачи «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который в гостях выиграл у АГМК из Узбекистана (2:1). Дубль оформил марокканец Абдерразак Хамдалла. «Аль-Иттихад» имеет 12 очков из 15, и теперь саудовскую команду устроит даже ничью в матче с Сепаханом из Ирана (10 баллов).

Лига чемпионов Азии

5-й тур, 27 ноября

Аль-Шарджа (ОAЭ) – Аль-Садд (Катар) – 0:2

(Катар) – 0:2 Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Файсали Амман (Иордания) – 3:1

(Узбекистан) – Аль-Файсали Амман (Иордания) – 3:1 АГМК (Узбекистан) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:2

(Саудовская Аравия) – 1:2 Аль-Духаиль (Катар) – Истиклол Душанбе (Таджикистан) – 2:0

(Катар) – Истиклол Душанбе (Таджикистан) – 2:0 Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Персеполис (Иран) – 0:0

Сепахан (Иран) – Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) – 1:0

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