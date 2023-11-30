Кубок лиги Аргентины. Итоги группового раунда: определены пары 1/4 финала

В Аргентине продолжается Кубок лиги, традиционный турнир, который проводится после окончания чемпионата.

По 14 команд в двух группах боролись за попадание в топ-4. По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала.

Чемпион Аргентины 2023 Бока Хуниорс занял лишь 7-е место в Зоне B и выбыл из Кубка лиги.

В четвертьфиналах 2 и 3 декабря встретятся: Годой Крус – Банфилд, Уракан – Платенсе, Ривер Плейт – Бельграно, Расинг – Росарио Сентраль.

Полуфиналы пройдут 10 декабря, а финальный матч запланирован на 17 декабря.

Кубок лиги Аргентины 2023

Пары 1/4 финала (по сетке)

2 декабря. Годой Крус – Банфилд

2 декабря. Уракан – Платенсе

3 декабря. Ривер Плейт – Бельграно

3 декабря. Расинг – Росарио Сентраль

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы группового раунда