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Аргентина
30 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:28
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Кубок лиги Аргентины. Итоги группового раунда: определены пары 1/4 финала

По 4 лучшие команды из двух групп определят обладателя трофея

30 ноября 2023, 14:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:28
51
0
Кубок лиги Аргентины. Итоги группового раунда: определены пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты Ривер Плейт

В Аргентине продолжается Кубок лиги, традиционный турнир, который проводится после окончания чемпионата.

По 14 команд в двух группах боролись за попадание в топ-4. По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала.

Чемпион Аргентины 2023 Бока Хуниорс занял лишь 7-е место в Зоне B и выбыл из Кубка лиги.

В четвертьфиналах 2 и 3 декабря встретятся: Годой Крус – Банфилд, Уракан – Платенсе, Ривер Плейт – Бельграно, Расинг – Росарио Сентраль.

Полуфиналы пройдут 10 декабря, а финальный матч запланирован на 17 декабря.

Кубок лиги Аргентины 2023

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 2 декабря. Годой Крус – Банфилд
  • 2 декабря. Уракан – Платенсе
  • 3 декабря. Ривер Плейт – Бельграно
  • 3 декабря. Расинг – Росарио Сентраль

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы группового раунда

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Источник Sport.ua
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