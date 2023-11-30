Кубок лиги Аргентины. Итоги группового раунда: определены пары 1/4 финала
По 4 лучшие команды из двух групп определят обладателя трофея
В Аргентине продолжается Кубок лиги, традиционный турнир, который проводится после окончания чемпионата.
По 14 команд в двух группах боролись за попадание в топ-4. По итогам группового раунда определены пары 1/4 финала.
Чемпион Аргентины 2023 Бока Хуниорс занял лишь 7-е место в Зоне B и выбыл из Кубка лиги.
В четвертьфиналах 2 и 3 декабря встретятся: Годой Крус – Банфилд, Уракан – Платенсе, Ривер Плейт – Бельграно, Расинг – Росарио Сентраль.
Полуфиналы пройдут 10 декабря, а финальный матч запланирован на 17 декабря.
Кубок лиги Аргентины 2023
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 2 декабря. Годой Крус – Банфилд
- 2 декабря. Уракан – Платенсе
- 3 декабря. Ривер Плейт – Бельграно
- 3 декабря. Расинг – Росарио Сентраль
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы группового раунда
Anoche cerró la #fecha14 de la #CopaSurFinanzas, y así quedaron las zonas. pic.twitter.com/DexxNX6Ge8— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 29, 2023
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