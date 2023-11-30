Максим ДЯЧУК: «У Шовковского упор больше идет на оборону»

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук рассказал о том, что изменилось в команде с появлением на посту главного тренера Александра Шовковского:

«Не могу сказать, что сейчас что-то изменилось кардинально в игре команды. Невозможно сразу все изменить, будем идти постепенно к тому, что от нас требует главный тренер.

Относительно тренировочного процесса, то есть какие-то новые упражнения, новые задачи. Больше упор идет на оборону, ведь мы знаем, что много пропустили. Стараемся сейчас отрабатывать какие-то оборонительные моменты».

Ранее об изменениях в команде рассказал Александр Андриевский.