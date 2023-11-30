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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Динамо есть шансы вернуться в чемпионскую гонку»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 13:03 |
374
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Динамо есть шансы вернуться в чемпионскую гонку»

Хавбек «Динамо» оценил перспективы команды

30 ноября 2023, 13:03 |
374
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Динамо есть шансы вернуться в чемпионскую гонку»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Андриевский поделился своим мнением по поводу последних матчей команды:

«Сейчас дела идут хорошо, тем более, мы победили недавно «Кривбасс», который был лидером чемпионата. В приподнятом настроении готовимся к следующему поединку.

Подход к тренировкам с Шовковским несколько изменился, но я бы не сказал, что существенно. Сейчас главный тренер больше обращает внимание на технические аспекты. Наставник делает акцент на всех мелочах, чтобы мы не допускали ошибок даже при приеме мяча.

У нас есть шансы вернуться в чемпионскую гонку в нынешнем сезоне. Только от нас все зависит. Все впереди. Конечно, будет непросто, но мы думаем только о победе в чемпионате Украины».

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Александр Андриевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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